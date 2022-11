Arbitre: M. Hurteux

Buts: Courtin Silva (0-1, 23e), Servais (1-1, 83e).

Carte jaune: Bailly

PONT-À-CELLES/BUZET: Vandenvelde, Servais, A. Francart, Bailly (75e Brismez), D. Francart, Van Roosendael, Mazzu (89e V. Crocco), Giorlando, Ficheroulle, Hemberg, Vanhorick.

RANSART: Minsart, Degeyter, Castellana, Courtin Silva, Hemal, Yedoh, Prévot (75e Dosogne), Dufer, S. Crocco, Bux, Miceli.

Opposition de style entre la jeunesse de Pont-à-Celles et l’expérience de Ransart. En première période, les deux équipes s’offraient une occasion franche en début de partie. Le premier but de la partie tombait à la suite d’un long dégagement de Minsart mal négocié par Servais. Courtin Silva jouait parfaitement le coup. Les Pont-à-Cellois poussaient tant et plus pour revenir dans le coup. Van Roosendael trouvait la barre. Le ballon ne voulait pas rentrer.

Au retour des vestiaires, Pont-à-Celles s’offrait cinq occasions franches. Minsart sortait de magnifiques arrêts. Quand il était dépassé, il pouvait à nouveau compter sur son cadre pour repousser l’envoi de Donovan Francart. Au fil des minutes, les Ransartois offraient de plus en plus de phases arrêtées à leurs adversaires. Un véritable régal pour Giorlando. Après plusieurs ballons dangereux, il trouvait enfin la faille. Son corner était parfaitement dévié par… Servais ! Le gamin se rachetait de son erreur de début de rencontre, en offrant un point à ses couleurs. En fin de partie, les Buzétois s’offraient encore quelques belles opportunités. Mais le portier des Ransartois ne lâchait rien. Au final, les deux clubs devaient se contenter d’un point.