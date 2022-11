Montignies a été corrigé

Molenbaix: Barois (59 George), Rei, Morain (64 Vincent), Vandenhove (64 Camara), Fontaine, Tangle, Sylla (75e, Petit), Dezitter, Dekampener, Duchatelet, Coqu.

Montignies: Cechetto, Valet (46 Toutou), Magnet (59 Akono), Lange, Conde-Garcia, Noël, Bonafede, Crainich, Louahed, Ndiaye, Collard (59 Ragatzu).

Le calvaire du portier montagnard débute dès l’entame mais il s’en sort bien sur des essais de Coqu et Dezitter. Il ne peut cependant rien sur le tir en pleine lucarne de Dekampener. Trois minutes plus tard, un long une-deux Coqu-Dezitter permet au capitaine de doubler la mise. Sylla enfonce le clou. Dekampener alourdit la marque avant la fin du quatrième quart d’heure avant une timide réaction de Condé-Garcia facilement captée par Barois. Six minutes plus tard, Dezitter lance Sylla qui ne rate pas l’objectif pour atteindre le score de forfait.

Montignies se crée enfin une occasion et… la marque ! Le tacle de Bonafede surprend George qui avait relayé Barois quelques instants plus tôt. Ce but visiteur n’est pas du goût des Molenbaisiens qui achèvent la partie sur les chapeaux de roue. Le centre de Coqu est parfait pour Dekampener qui signe un triplé. Trois minutes plus tard, Dekampener se fait passeur pour le rentrant Petit. Et le festival n’est pas fini: une jolie combinaison entre Vincent et Petit permet à Tangle d’ajouter sa pierre à l’édifice. Après un essai puissant de Ndiaye repoussé par les poings de George, Petit lance Coqu qui met un point final à la mise en bière de Montignies.