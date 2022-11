Arbitre: M. Calluy

Cartes jaunes: Rivollier, Kerckhofs, Bertaccini, De Jonghe, Vanderbecq

Buts: Hassaini (0-1, 26e), Ouali (0-2, 44e), Bertaccini (1-2, 77e ; 2-2, 87e ; 3-3, 91e), Dahmane (2-3, 90e).

THES SPORT: Valkenaers, Vermijk, Kerckhofs, Swinnen, Bertaccini, Naqqqdi (93e Senne), Hulmans, Tronbeeckx, Vanaken (69e Mbuyi-Mbayo), De Jonghe (69e Bammens), Coomans.

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Massengo, Rivollier (69e Dahmane), Ouali (69e Hadj-Moussa), Lioka, Ito (87e Thierno), Maisonneuve, Hassaini (80e Boufouma), Delbergue (87e Vanderbecq), Saidane

Face à une solide opposition limbourgeoise, les Dogues avaient la possibilité d’arracher une sixième victoire de rang. Certes pas facile face à un concurrent direct au classement, pouvant compter sur de nombreux partisans dans un Sportpark copieusement garni. Une fois passé le round d’observation initial, les Dogues ouvraient le score par l’entremise d’Hassaini, superbement lancé en profondeur. Bien disposés sur le terrain, les hommes de Xavier Robert tissaient une véritable toile où s’empêtraient les Limbourgeois. Les locaux manquaient l’égalisation d’un cheveu à la demi-heure de jeu mais la tête de Bertaccini trouvait les gants de Moriconi. La partie était équilibrée et le ballon passait rapidement d’un camp à l’autre. Peu avant la pause, Ouali s’infiltrait entre deux défenseurs avant de crucifier Valkenaers. Les Dogues rentraient au vestiaire avec cet avantage mérité.

Loin d’assister à un rush des locaux en seconde période, les Carolos montraient une belle maîtrise de jeu en possession de balle. Rivollier manquait de peu la cible, via un heading repoussé par la défense flandrienne. Les Dogues poussaient pour planter le troisième et se mettre définitivement à l’abri. Vers l’heure de jeu, l’Olympic bénéficiait d’un corner, le ballon échouait dans les pieds d’Hassaini qui expédiait un missile peu à côté du but. À un quart d’heure du terme de la rencontre, Bertaccini relançait le suspens en surprenant Moriconi d’une belle frappe enroulée. L’attaquant limbourgeois remettait le couvert à trois minutes de la fin du match en égalisant. Dahmane redonnait l’avantage aux Dogues sur coup franc avant que l’insaisissable Bertaccini ne signe son triplé pour donner un point aux Limbourgeois. Les Carolos passaient à côté de la montre en or dans ce match fou !