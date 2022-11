Cartes jaunes: Hostens, Heddadji, Saval, Delys, Mariko, Kalincik.

Carte rouge: Savsin.

Buts: Berthe (1-0, 9e), Heddadji (2-0, 33e), Mbango Bosakwa (2-1, 61e), Wattier (3-1, 66e), Klilncik (3-2, 70e), Sirat (3-3, 78e).

PÉRUWELZ: Lelièvre, Jean-Philippe, Hennebicq, Hostens (61e Leleux), Heddadji, Berthe (86e Cortvrint), Ruggeri, Saval (61e Wattier), Meziani (80e Bah), Andry, Delys.

GILLY: Koziak, Mariko, Vanhorick, Rouane, Diallo, Hamri (70 Atasever), Hanicq, Savsin, Mbango Bosakwa, Steens (40 Clamot), Sirat.

Péruwelz aura mené 2-0 puis 3-1 avant de se faire rejoindre alors qu’il avait tout en main pour s’adjuger le succès face à Gilly réduit à dix.

Et cette exclusion survient très tôt dans la rencontre. À la 7, Savsin stoppe Meziani qui partait seul au but. Péruwelz ne tarde pas à profiter de cette supériorité, Berthe marquant enfin son premier but cette saison ! Péruwelz insiste encore et double la mise par Heddadji sur une tentative aux dix-huit mètres.

Changement de physionomie à la reprise. L’envie est gillicienne et Péruwelz est dominé. Sur phase arrêtée, Mbango Bosakwa réduit la marque. Mais Wattier entre au jeu pour redonner deux buts d’avance.

On croit que le match est plié mais Gilly n’a pas abdiqué. Kalinick transperce la défense d’un tir à ras de terre avant que Sirat ne profite d’une erreur défensive pour rétablir le partage.

La partie peut basculer d’un camp à l’autre mais le score ne changera plus. Péruwelz a clairement perdu deux unités…