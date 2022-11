Ce travail mis en place par le staff de l’équipe carolo est mis en lumière par la nouvelle collaboration entre Sprint 2000 Charleroi et la formation professionnelle Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles.

"L’objectif de cette nouvelle collaboration est de nous permettre de commencer de plus en plus tôt la détection de jeunes talents, de suivre les jeunes sur le long terme", indique Christophe Brandt, un ancien pro aujourd’hui à la tête de l’équipe pro wallonne. "Nous pouvons leur proposer, des tests à l’effort, leur apporter une aide pratique, logistique. Le but est que les jeunes passent par tous les stades de la formation chez Sprint 2000 Charleroi et qu’ils aboutissent dans nos rangs chez les espoirs où la continuité de leur développement prendra une nouvelle envergure."