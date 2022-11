Gosselies veut se donner de l’air

Ce sera ensuite à Steve Pischedda, en vacances cette semaine, de faire évoluer le RGS. "J’ai aimé sa philosophie de jeu. Il a une vision du jeu très professionnelle. J’attendais quelqu’un qui pouvait apporter une nouvelle méthode parce que je veux que l’entraîneur s’inscrive dans la durée." Et cela n’a pas été évident ces deux dernières saisons qui ont coûté leur poste à Olivier Suray, Benoît Paulet et Antonio Passalacqua. "C’est vrai mais cela ne remet pas en question les qualités de ces coaches. J’ai ma part de responsabilité. La saison dernière, nous avions misé sur l’expérience dans nos transferts et cela n’a pas payé. Cette saison, nous n’avons pu entamer le mercato qu’en juin, après le maintien assuré. Je dirais aussi que les joueurs sont aussi responsables. Ils en sont conscients, je pense."