Beaumont doit relever la tête !

Le week-end dernier, Beaumont a reçu une véritable gifle, en pleine tête ! Contre Anderlues, rien ne s’est passé comme prévu pour les Macarons. Après seulement vingt minutes, les Beaumontois devaient déjà tenter de faire un retard de deux buts. Pire ? Ils perdaient l’un des leurs, pour une exclusion, dans la foulée. À dix, menés, contre une équipe très forte en contre, les hommes de Wesley Lecocq ont pris l’eau. Au final, le marquoir indiquait un lourd : 9-1 ! « C’était un off day total de la part de l’équipe, expliquait dimanche, l’entraîneur. Le groupe est passé à côté. On avait quelques absents. Mais cela ne peut pas expliquer le score. On a essayé. Malheureusement, à dix, contre une équipe aussi solide, cela n’a pas fonctionné. On est dans l’obligation de relever la tête. »