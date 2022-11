Les pré-inscriptions ont d’ailleurs été dans ce sens. La barre des 1000 a été franchie puisqu’ils étaient exactement 1098 à avoir passé les grilles du parc Nelson Mandela de Monceau-sur-Sambre.

La matinée a débuté avec la course des enfants, qui ont pu gambader dans le parc. Ce sont ensuite les grands qui se sont élancés sur le coup de 10h30. Les vainqueurs sont Pierre Lambin et Catherine Martens sur la longue distance, Damien Dehu et Elodie Devuyst sur la courte distance.