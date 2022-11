Un week-end pour se relancer

Du résultat pour Charleroi Volley

Du côté de Dimitri Piraux, il faut du résultat et rapidement au vu des ambitions affichées. Après la défaite contre Anvers en championnat et celle en coupe contre Gand, Charleroi va devoir s’imposer face à Ostende. Le coach ne met pas encore la pression sur ses filles malgré l’obligation de résultats: "Nous savons que nous devons nous qualifier pour les play-off toutefois on ne peut pas dire à ce stade que nous n’avons plus droit à l’erreur. Ostende est une équipe solide avec une excellente passeuse notamment. Il s’agit d’une rencontre à domicile et j’espère que les résultats vont suivre le caractère de mon groupe. Mes filles sont véritablement des battantes. Il ne faut pas oublier que je joue avec beaucoup de nouvelles joueuses et que mon attaquante Lucia Fresco est encore blessée. En outre, je ne cherche pas d’excuses mais plutôt des solutions."