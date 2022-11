Les premiers mots d’Emeryc Rary après le drame au rallye du Condroz

La mort de Margaux, 16 ans, et Romain, 18, dans un accident a entaché le rallye du Condros dimanche dernier. Emeryc Rary était au volant de la Skoda qui est sortie de la route et qui a causé le drame. Le Thudinien s’est exprimé pour la première fois depuis le drame via un communiqué: "Je tiens à adresser aux familles et aux proches qui pleurent la disparition d’un être cher mes plus sincères condoléances. Je pense également aux blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement."