En effet, après s’être incliné d’un petit point à la Garenne face aux Liégeois, le CEP a réagi avec efficacité en dominant après prolongation la R1 de Neufchâteau, en coupe AWBB, puis en déjouant le piège à Beez (+4) et en enchaînant par une promenade de santé à Huy (+34).

Ce dimanche (15 heures), la bande à Nicolas Lambot retrouve la Garenne à l’occasion de la venue de Ninane, actuel avant dernier dans la série B mais avec seulement quatre défaites au compteur.

"L’équipe tourne bien actuellement. Nous sommes bien dans nos têtes. Ninane est à prendre au sérieux, comme tous les matchs. Nous disposons de l’équipe pour réagir quand ça tourne moins bien. Nous avons le métier pour. Sans oublier que l’équipe a été construite pour avant tout prendre du plaisir, sans prises de tête."

Belleflamme – Olympic (d. 10 h)

Mont-sur-Marchienne n’a pu éviter une 6e défaite contre Beez. Les Liégeois ont mordu la poussière à cinq reprises depuis le début de la saison.

A priori, la distance n’est pas grande entre ces deux équipes et cela annonce un duel équilibré. Les Carolos s’appuient sur une défense plus autoritaire. C’est important sur la distance d’une saison mais, on le sait, cela ne fait pas nécessairement la différence sur un match. Et l’horaire est plutôt inhabituel.