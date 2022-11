Les résultats: Enio Mendes (As5) - Mathieu De Saintilan (As7) 1-3 (0-1), Thibaut Darcis (A8) - Quentin Robinot (As3) 1-3 (0-2), Valentin Piéraert (A15) - Benjamin Brossier (As6) 1-3 (0-3), Mendes - Robinot 1-3 (0-4), Piéraert - De Saintilan 1-3 (0-5), Darcis - Brossier 1-3 (0-6).

Pour ce match au sommet, les Anversois ont aligné un trio venu de France: De Saintilan, Robinot et Brossier. Si la rencontre démarrait bien pour la Castellinoise avec le gain du premier set par Enio Mendes, le match tournait, ensuite, en faveur du pensionnaire de Sokah Hoboken. Dans le deuxième duel de la soirée, Thibaut Darcis était tout proche de l’exploit lors de la première manche face à Quentin Robinot: 11-13. Le Durbuysien ne parvenait pas à renverser la tendance dans cette rencontre où c’est le service, ou plutôt la remise du service, qui a fait la différence. Là encore, la Castellinoise devait baisser pavillon in extremis.

Valentin Piéraert espérait remettre son équipe sur les bons rails en dominant Benjamin Brossier. Le tournant de cette rencontre était le troisième set. Dans un affrontement très indécis, le joueur local était battu 19-21 avant de céder la manche suivante. 0-3 au repos, le score était trop sévère pour la Palette Patria.

Tourner la page

La suite de la rencontre constituait une répétiton des trois premières rencontres. Mendes et Piéraert ne parvenaient pas à prendre plus d’un set face à Robinot et De Saintilan. Pas plus que Darcis contre Brossier. Le 0-6 ne reflète, en tous cas, pas le véritable rapport de force entre les deux adversaires de ce jeudi soir.

Après cette défaite, les Castellinois devront rapidement tourner la page. Ils ont déjà rendez-vous ce dimanche avec l’Alpa Schaerbeek. Les Bruxellois sont actuellement deuxièmes et réalisent un début de saison en fanfare. C’est face à ce genre d’adversaire que la Palette Patria doit s’imposer pour espérer réaliser un championnat dans la lignée de la saison dernière, qu’ils avaient bouclée à la deuxième place.

Dans le même temps, la Villette Charleroi se rendra à Hasselt. Les Carolos sont cinquièmes et pourraient réaliser une belle opération au classement en cas de victoire chez la lanterne rouge.