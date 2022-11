Bruno Shema fort incertain

Samedi, le Spirou B de Charleroi est attendu au Donza De Pinte. Les Flandriens dominent la poule B de Top Division 1/N2, invaincus après six journées, alors que les espoirs d’Anthony Stevens se sont inclinés lors de leurs cinq sorties. Les Carolos ont pourtant touché la victoire du doigt la semaine passée face à Ypres (65-71). « Pour le même prix, nous aurions effectivement pu l’emporter, constate le coach sambrien. Malheureusement, nous commettons sur la fin quelques erreurs tactiques qui se payent cash. Je pense particulièrement à cette faute offensive réalisée sur la possession de balle qui aurait pu nous permettre d’égaliser. Dans l’ensemble, nous avons souffert en défense en première mi-temps, sur les aides. Nous avons corrigé ce problème à la reprise mais cela a eu un impact négatif au rebond, où nous laissons un peu trop de deuxièmes chances à l’adversaire. » L’un dans l’autre, ce serait prometteur si le Spirou B ne devait se déplacer chez le leader, qui plus est probablement sans Shema. « Bruno a ressenti une douleur au genou au fur et à mesure que la rencontre se déroulait. Cela ressemblait à un coup de fatigue mais la douleur persiste. Pour en savoir plus, nous attendons les résultats de l’examen auquel l’intéressé s’est soumis. » Par ailleurs, la semaine étant réservée aux Lions, plusieurs jeunes ont comblé le vide en D1 à l’entraînement. « De plus, les U21 affronteront Ciney en coupe avant de se déplacer à Schaerbeek dimanche matin, au lendemain du match de D2. Cela fait beaucoup. » Dom.A.