Du positif pour Jean Charlier

Remporter deux combats dans un championnat du monde, beaucoup s’en contenterait. Ce n’est pas le cas de Jean Charlier. Le Marcinellois, grand spécialiste du ju-jitsu, attendait davantage de lui à Abu Dhabi. Après avoir battu l’Autrichien Rokas puis le Thaïlandais Aunjai dans sa catégorie des -77 kg, il s’est incliné contre l’Espagnol Gomez. Il a ensuite été battu d’entrée dans le tableau de repêchages contre le Danois Andersen et se classe finalement à la 9e place. "Là, à chaud, je ne retire rien de bon, commente-t-il. Et je quitte ce tournoi avec une épaule en compote ! Je pense que, comme il y a 5, ans, je me suis à nouveau déchiré les ligaments ! Je ne sais pas quand je me suis fait mal ni comment, je n’ai ressenti une forte douleur qu’une vingtaine de minutes après la compétition." Cette semaine il passera des examens, avec une certaine crainte. De ce championnat, après quelques minutes de réflexion, il en retire tout de même du positif. "J’ai livré de très bons combats. Les défaites se sont jouées à presque rien… J’ai peut-être fait une erreur et celle-ci m’a coûté cher. Mais je remarque que je m’améliore à chaque événement. J’espère qu’un jour je serai récompensé pour tout le temps et l’énergie que je dépense dans mon sport Je suis très déçu mais il y a pire dans la vie ! J’ai 22 ans j’ai encore une vie devant moi et je la consacrerai à ma passion ! Je répare mon épaule et je reprends l’entraînement dès que possible !"