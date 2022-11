Trop d’absents à Monceau

Cartes jaunes: Strobbe, Lambert, Ulens.

But: Crame (1-0, 66e).

SYMPHORINOIS: Polain ; Mabille, Citron, Rucquois, Drouven, Strobbe, Kwembeke (80e Revercez), Erculisse, Ulens, Soares, Crame.

MONCEAU: Lazitch ; Brabant (87e Belvedere), Cuypers (68e Tamoh), Samouti, Steens, Traore, Lambert, Dehont (75e Prestifilippo), Navona, Fernémont, Bodson.

Le gain de la première tranche aurait pu instiller de la décompression dans les rangs symphorinois mais les Chiconniers sont parvenus à surmonter l’obstacle moncellois en attendant sagement leur heure. Baptiste Ulens à ce propos: "Il nous avait manqué du rythme en première période pour contourner un adversaire qui nous attendait de pied ferme en vertu de notre nouveau statut mais en installant un pressing plus haut dès la reprise et en conservant notre sérénité, nous savions que nous allions finir par trouver l’ouverture tôt ou tard. En ne concédant pratiquement rien sur le plan défensif, on a dans l’ensemble maîtrisé les débats avec un Tyron (Crame) qui respire la confiance."

Occuper le haut du pavé, voilà un plaisir devenu hebdomadaire que l’entraîneur, Terence Jaumain, entend savourer le plus longtemps possible: "C’est quand même plus régalant et exaltant de faire partie du wagon de tête. Certes, le contenu n’a cette fois pas correspondu à mes espérances mais nous sommes quand même restés concentrés face à une équipe bien organisée et qui ne lâchait rien. L’essentiel est acquis avec un petit brin de réussite mais nous n’allons pas nous contenter de ça. Il reste des points à travailler et si nous avons déjà en poche un ticket pour des prolongations printanières, la saison ne s’arrête pas là."

Michel Dufour: « Nous sommes actuellement dans le dur »

Devant composer avec une kyrielle de blessés mais aussi de suspendus, le mentor moncellois, Michel Dufour, ne s’était pas déplacé au Tondreau habité par un optimisme béat. "Nous aurions peut-être pu revendiquer un point mais pas davantage car on a rapidement senti que le dash était insuffisant dans nos courses pour aller marquer ce petit but qui nous aurait soulagés. C’est évident, nous sommes dans une spirale négative et les blessures de Cuypers et Bodson ne sont pas faites pour dégager notre horizon. Quant à Kitoko, il n’était pas encore suffisamment fit pour entrer en ligne de compte."