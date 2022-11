Pischedda sera le nouvel entraîneur de Gosselies

Finalement, Steve Pischedda est revenu plus tôt que prévu de "vacances" puisqu’il a signé dans la soirée chez les Casseroles. Ancien manager de Namur et de Binche, a déjà connu une expérience d’entraîneur principal. C’était chez les Francs Borains où il avait succédé à Dante Brogno, dont il avait été l’adjoint. Il ne sera resté à la tête du RFB que six semaines.

Il aura la lourde tâche de sauver Gosselies de la relégation. Il y a un énorme travail de fond à réaliser après une campagne de recrutement qui n’a visiblement pas porté ses fruits.