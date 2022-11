Cartes Jaunes: Wilmots R., Hassaini.

Carte Rouge: Omolo (2cj).

Buts: Hendrickx (0-1, sur pen., 8e), Ouali (1-1, 48e), Hassaini (2-1, sur pen., 58e), Felix (3-1, 70e).

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Delbergue, Lioka Lima (81e Gaye), Rivollier (59e Dahmane), Hassaini (73e Guedj), Massengo, Ito Singa (73e Hadj), Ouali (81e Vanderbecq), Saïdane.

VISÉ: Mignon, Wilmots R., Cascio (68e El Harrak), Mboyo (81e Perseo), Englebert, Gerits, Hendrickx, Bonemme, Wilmots M., (81e Rherras), Legear (77e Gilon), Omolo.

Au regard du résultat final de la rencontre, le penalty très litigieux sifflé par Monsieur Meys à la 8e et inscrit par Hendrickx devient anecdotique. Pourtant, les Dogues qui avaient bien commencé la rencontre, ont eu du mal à passer au-dessus de cet événement.

Avec cette avance, Visé recule fort logiquement et laisse peu d’espace à des Carolos qui ne se montrent guère dangereux dans ce premier acte.

Un cinquième succès

Au retour des vestiaires, l’Olympic démarre pied au plancher et égalise par Ouali, idéalement servi par Delbergue. Quelques minutes plus tard, Omolo commet l’irréparable dans la surface et est exclu pour un geste de mauvaise humeur. Hassaini ne se fait pas prier pour donner l’avance aux Dogues.

À vingt minutes du terme, Felix conclut une remise de la tête de Maisonneuve pour tuer le peu de suspense qu’il restait dans cette rencontre. L’Olympic engrange trois nouveaux points, signant ainsi une cinquième victoire consécutive.