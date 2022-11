Le trio de tête trébuche

Merbesars 4 - Montigny 1

Les Sartois continuent sur leur lancée. "Montigny a pris le dessus dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps, concède Rémi Rosier. On a été plus productif après la pause et on a concrétisé nos occasions." "Le score est forcé, pense Fabian Sénéchal. On a fait une offrande à l’adversaire pour le 1-0, avant de dominer. On a abordé le second acte avec confiance mais on a lâché prise, surtout après le troisième but. Dommage car on était sur une bonne série."

Gozée 3 - Momignies 2

Les Gozéens ont inversé la tendance d’une partie qui ne leur était pourtant pas favorable. Les visités ont été réduits à dix après 25 minutes et menés 0-2. En seconde période, les Mominois ont sombré et ça a profité aux locaux qui ont réussi à passer devant au marquoir. Gozée fait son entrée dans le Top 5.

Gd-Reng 0 - Thuin B 1

Les Thudiniens ont été surprendre Grand-Reng sur son terrain. Le but de Loubris à la 20e a suffi pour ramener trois points qui les mènent aux portes du podium. "Les conditions étaient difficiles avec le vent et la pluie, souligne Jérôme Vansweevelt. On a été courageux et les autres résultats sont positifs pour nous."

"On a assisté à la même prestation que contre Forges, peste Vincent David, T1 des Abeilles. Je savais que mes deux suspendus allaient manquer. Il va falloir réagir à Sivry."

Forges 2 - JS Erpion 2

Premiers points perdus pour les Forgerons qui n’ont pas du tout été convaincants. "On s’en sort très bien car on ne mérite absolument pas le point, avoue Luc Quertinmont. Mes joueurs avaient peut-être déjà la tête au match contre Momignies. Il faudra mettre ça au clair cette semaine."

Pour Antony Moles, son équipe a sorti sa plus belle prestation de la saison. "On a réalisé un excellent match, nous sommes tous très déçus. On a mené à deux reprises. On aurait dû gagner."

Marbaix 3 - La Buiss. 4

Nouvelle défaite pour Marbaix. Bernard Frère réfléchit à laisser sa place. "Je ne prends plus de plaisir. Peut-être que quelqu’un d’autre trouvera les mots pour relancer ce groupe." Du côté de La Buissière, Della Valentina s’est illustré en inscrivant les quatre buts de son équipe.