Roselies 0 - Frasnes 1

Dans le match au sommet, les Frasnois ont réalisé la bonne opération du week-end, face au leader. L’unique but de la rencontre a été marqué par Soualmi à un quart d’heure du terme. Malgré ce revers, Roselies reste en tête. Frasnes, lui, se replace et peut à nouveau penser au Top 5.

Thuin 3 - Froidchapelle 4

À la maison, les Thudiniens se sont laissés surprendre par une équipe de Froichapelle qui a joué crânement sa chance. Les visiteurs débloquaient rapidement la situation via Henaux. Resinelli égalisait, avant de donner l’avance à ses couleurs. Mais Froidchapelle repassait devant via Sanchez Manjon et Wacnik. Si Arslan égalisait, après la pause, Poucet donnait la victoire aux siens dans les ultimes instants. Ce succès va faire du bien aux visiteurs, par contre, Thuin perd encore du terrain sur la tête.

MSM/Collège 2 Chapelle 0

À domicile, Mont-sur-Marchienne a parfaitement manœuvré face à la solide équipe de Chapelle. Le premier but de la rencontre est tombé avant la dixième. C’est Verdebout qui a trouvé la faille. Après l’heure de jeu, c’est Midulla qui a enfoncé le clou sur penalty. Avec cette victoire, les Mont-sur-Marchiennois se replacent au général.

Gerpinnes 5 - Jumet 2

Pour la venue de Jumet, Gerpinnes avait mis les petits plats dans les grands, avec notamment la présentation de son école des jeunes. Les Gerpinnois n’ont pas fait dans la dentelle face au leader de la série. Après quinze minutes, c’était déjà 2-0, grâce à des buts de Toussaint. Si Viera Perez pensait relancer les siens, ce retour était de courte durée. Herder enfonce le clou, sur penalty, à la demi-heure. Heureusement pour Jumet, Antenucci réduisait l’écart, un peu avant la pause. Au retour des vestiaires, Hardy plantait deux roses pour assurer la victoire de ses couleurs. Si Jumet reste en tête, avec Roselies, Gerpinnes rejoint ces deux formations.

Nalinnes 0 - Ressaix 2

Nalinnes n’a pas trouvé la solution face à Ressaix. Erroui a marqué les deux buts de ses couleurs, en première période.

Anderlues 9 - Beaumont 1

Les Bourlettis ont déroulé face aux Macarons. Flener, Meurée, Guerrero, Kamba (3) et Alves Rosa (2) ont trouvé la faille pour les visités. Berger a sauvé l’honneur en fin de rencontre… Menés 2-0, après dix minutes, les Beaumontois perdaient Lechat dans la foulée… Mentalement, ce fut trop…

Snef 4 - Fontaine 2

Snef continue de s’accrocher au top trois. À la 55e, c’était 2-2. Mais les visités ont pu compter sur Cetintas et Di Santo pour faire la différence.