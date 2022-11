Le choc de la journée a accouché d’un match nul. "Ça reste un bon résultat face au leader", commente William Duvivier, le capitaine local. Dans le camp adverse, c’est un peu la soupe à la grimace. "Je ne suis pas du tout satisfait par ce match nul. Je n’ai pas reconnu mes joueurs en première mi-temps. On encaisse encore sur un cadeau direct à la 89e", peste Nicolas Frydrak, le T1 de Forchies.

Ronquières 1 - Roux 2

Juste après le but égalisateur, les Roviens ont eu la meilleure des réactions en inscrivant le but de la victoire.

Écaussinnes 2 Trazegnies Sp. 0

Face à une équipe du haut du classement, la tâche s’annonçait compliquée pour les Trazegniens. Deux buts encaissés en seconde période entraînent la 8e défaite de la saison.

PàC/Buzet 0 - Goutroux 1

La mauvaise série des PàCmen continue. Avec trois points sur 21, les gars de Mathieu Huyghebaert sentent le souffle des équipes situées juste derrière au classement. "On a été battu à l’expérience. On doit essayer d’être un peu plus malin et on va continuer à travailler pour améliorer la situation comptable et mettre fin à cette mauvaise série", lance le coach pont-à-cellois.

Division 3D

Jumet 3 - Gerpinnes 0

Nette victoire du dauphin au classement, face à une équipe gerpinnoise désormais concernée par la lutte pour le maintien. Cette défaite sera la dernière sous la houlette d’Adriano Schilardi pour Gerpinnes. Le coach quitte le club pour raisons professionnelles.

Bouffioulx 0 Montignies 3

Toujours sans le moindre entraîneur sur le banc, Bouffioulx a connu un jour sans face au leader de la série. Match référence pour Montignies, avec Oriani De Santis lourdement suspendu trois mois suite à des propos tenus dans la presse juste après la rencontre à Baileux.

Fleurus 3 - Gosselies 3

Pour le dernier match d’Alba Mayanga sur le banc fleurusien (voir plus bas), ses joueurs ont montré de l’envie et de la combativité pour arracher un point mérité face aux Casseroles.

Farciennes 0 Solre-St-Géry 6

Score de tennis pour les Farciennois, méconnaissables. "Aujourd’hui, on a prouvé qu’individuellement, nous avons la meilleure équipe. Collectivement, c’est le néant. Je pense même qu’il y a des joueurs qui n’ont pas couru 3 km sur le match. Ils ont une mentalité de princesse", pointe Jérôme Deraedt, le coach local.

Marcinelle 2 - Jamioulx 0

Marcinelle continue sa marche en avant et revient à trois points de son adversaire du jour.

Frasnes 5 - Boussu-Wal. 1

Sixième défaite de rang pour les joueurs de Marc Roelants, qui doivent prendre rapidement des points sous peine de vivre une saison compliquée.

Rance 2 - Ransart 3

Le match à ne pas perdre l’a été pour les Rançois, qui y ont cru jusqu’au bout en revenant par deux fois au score.

Baileux 3 - Erpion 1

Mauvaise opération pour Erpion, qui dégringole de deux places au classement.