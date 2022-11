Viser… un 5e succès consécutif

Grâce à ses treize points sur quinze, l’Olympic de Charleroi a effectué son retour au sein du top 6. Une belle performance que les Carolos espèrent renforcer, avec la venue de Visé, à la Neuville, ce week-end. "Visé, c’est une équipe qui aligne les prestations en dents de scie, explique Xavier Robert, l’entraîneur des Dogues. Elle est très irrégulière, même durant ses rencontres. Elle est capable du très bon, mais également du très mauvais. On l’a vu contre les jeunes du Sporting ou de l’OHL. Malgré tout, cela reste un adversaire toujours difficile à manœuvrer. L’année dernière, ce fut compliqué de les bouger, chez nous. On a dû se battre pour revenir au score. On va essayer de profiter de leurs points faibles, tout en misant sur nos points forts."

Si les résultats des Dogues sont bons, l’entraîneur n’est pas entièrement satisfait. "Contre l’Antwerp, il y a eu la victoire. Mais tout n’était pas parfait. Il faut garder les pieds sur terre. On aurait pu se rendre cette rencontre plus facile, en misant davantage sur le collectif. On a eu vingt dernières minutes intéressantes dans le jeu, mais par manque de lucidité, on a parfois fait les mauvais choix. Heureusement, Tanguy a gardé la tête du groupe hors de l’eau. Le terrain était compliqué et il y avait de la fraîcheur, en face. Mais je ne vais pas faire la fine bouche. On va essayer de gommer ces petites erreurs ce week-end."

Pour la venue de Visé, les Carolos devront se passer des services de Kouri, suspendu et… blessé. Par contre Hadj-Moussa et Guedj effectueront leur retour.