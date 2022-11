Utile avant la semaine prochaine

Les Brabançonnes ont entamé la présente saison sur un rythme ne laissant guère de doutes quant à l’issue de la course au titre. Il est certes un peu tôt pour s’avancer. Les rencontres au sommet n’ont pas encore eu lieu. Il n’empêche que les Brainoises affichent un rendement incroyable, aussi bien en défense (moins de 43 points encaissés) qu’en attaque (92 points de moyenne). Personne ne fait aussi bien. Pour l’heure, Namur est le seul à avoir limité la casse (-15). Avec les moyens qui sont les siens, Charleroi n’évolue pas dans la même catégorie. Chacun sait que l’élite féminine présente en fait deux visages.

Au mieux, ce type de duels peut juste servir de bon match de préparation. C’est encore plus vrai actuellement, alors que Sophie Bottriaux est out pour longtemps (fracture au bras) et que Lisa Mukeba doit également faire l’impasse en raison d’un problème à l’épaule.

Dans ces conditions, l’état d’esprit affiché par les joueuses de Fabien Muylaert importera plus que l’efficacité du jeu développé par les Carolorégiennes. Le discours sera tout autre la semaine prochaine, avec ces deux sorties face à des concurrents directs (à Lummen mercredi et contre Laarne samedi).