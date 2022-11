L’année passée, La Buissière a lutté jusqu’au bout du suspense pour décrocher son maintien. Cette saison, l’équipe locale vit un exercice radicalement opposé.

"Nous, on se contente simplement de profiter de ces bons résultats, commente William Duvivier, le capitaine de La Buissière. C’est un plaisir de jouer ce type de match, en sachant d’où l’on vient la saison dernière. On a mangé notre pain noir, l’année dernière. Mais ici, le pain est bien meilleur."

Premiers objectifs atteints

Malgré le tout bon premier tiers de championnat, les objectifs restent identiques. Certains sont, d’ailleurs, déjà atteints.

"Ça ne bouge pas. On doit se sauver et vivre une saison tranquille. C’est déjà en cours puisqu’on passe une meilleure saison que l’an passé. Après, comme tout amateur de football, l’appétit vient en mangeant et on a un bon coup à jouer. Il n’y a pas de pression, et il ne faut pas non plus se voir trop beau. Prendre la première place ne serait que du bonus, mais le groupe est excité à l’idée de monter sur la pelouse."

Ces bons résultats ne font que renforcer la bonne ambiance, déjà existante au sein d’un groupe qui vit bien.

"L’ambiance, déjà bonne, est renforcée par les bons résultats. Nous avons vingt titulaires possibles et tout le monde tire dans le même sens. Cela permet de faire évoluer tout le monde. On ne sait pas où on va, mais on vit les choses comme elles viennent", souligne le défenseur sartois.