Tibor Balog ne signera pas à Gosselies

Le nom de Tibor Balog revenait notamment avec insistance dans les travées du Stade Bardet. "Nous nous sommes rencontrés avec Tibor Balog ce jeudi soir, mais nous ne sommes pas tombés d’accord et les discussions sont closes. Ce ne sera donc pas lui qui reprendra l’équipe. Je veux prendre le temps de trouver un entraîneur qui s’inscrira avec un projet sur le long terme à Gosselies. Ces derniers mois, les différentes personnes nommées à ce poste se sont avérées être des échecs. Il faut absolument éviter à nouveau cette situation. J’ai d’autres noms en tête mais il n’y a rien de concret. Le nouvel entraîneur aura pour objectif de sauver Gosselies, mais s’il n’y parvient pas, ce ne sera pas de sa responsabilité."

C’est une direction sportive composée notamment de Pierre Schoenfeld et de Franco Scimemi qui s’installera sur le banc pour la réception des Brabançons. "C’est un match important car nous avons un besoin urgent de points. C’est une équipe qui est pour l’instant en difficulté et il faudra faire en sorte de ne pas les relancer comme nous l’avons trop souvent fait face à d’autres formations. C’est à nous de profiter de la spirale négative de l’adversaire."

St-Symhorien – Monceau (s. 20h)

Après la cinglante défaite du week-end dernier à domicile, face au Crossing Schaerbeek (1-3), les Moncellois se trouvent devant un fameux challenge ce samedi soir, en allant affronter le leader Symphorinois sur ses terres. Michel Dufour se montrait nuancé, entre remobilisation et bon coup à jouer, n’ayant rien à perdre dans l’aventure. "Après une défaite comme celle de la semaine passée j’attends une réaction, suite à ce sentiment de frustration où ne sommes pas parvenus à recoller au score. J’ai fait part aux joueurs que nous n’avons pas fait tous les efforts possibles pour revenir et donc, cela sera encore plus dur face à une équipe qui carbure au super. Quand on voit le nombre de buts qu’ils marquent, la générosité dans l’effort, il faudra se montrer patient et à la hauteur, en faisant beaucoup d’efforts, de courses. Après le résultat je ne dis pas que cela ne compte pas, non à notre niveau on doit récolter des points, mais concrètement il faudra montrer plus d’intensité dans l’effort."

Des points forts comme des points faibles ont néanmoins été observés, avant ce déplacement… "Bien sûr, de la vitesse et le sens du but quand on voit Tyron Crame qui met le feu aux défenses, meilleur buteur de la série à 21 ans cela donne une idée du niveau ! Il a une puissance incroyable, un gars qui ne fera plus long feu en D3. Dans tous les compartiments, ils ont de la vitesse avec une bonne mentalité de groupe. Pour les déjouer, il faudra accepter de se sacrifier et devoir redoubler d’efforts. Chez nous Kitoko revient de blessure et Lambert est rétabli de sa commotion. Befahy et Lissens sortent pour abus de cartes jaunes."