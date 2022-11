Le coach endeuillé

Stéphane Verlinden et Lucas Bearzotti seront toujours absents pour le déplacement de samedi à Kain, un solide promu avec les Vandam, Jegou et autres frangins Bachelard. Quant à Martin Lebrun, toujours blessé à la main, il se sera (peut-être) entraîné hier soir. Le pivot a repris le week-end passé mais cela fait quatre semaines qu’il ne s’entraîne plus du tout. De plus, Stéphane Huegaerts est touché par un second décès en 2022. Après son papa il y a 6 mois, il a perdu sa grand-mère dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeanne a rejoint son époux Robert Delporte, une légende en basket (à Gilly) et en jeu de balle (Châtelet). Elle aurait eu 92 ans dimanche. Toutes nos condoléances. « Les visites ont commencé ce jeudi. J’ai donc dû faire l’impasse sur l’entraînement mais je serai présent au match. L’équipe est déjà tellement pénalisée. », précise le coach. Dom.A.