(25-18, 21-25, 15-25, 25-20,17-19)

C'est dans une ambiance de feu que les Dauphines de Charleroi ont évolué mercredi soir. Les Carolos n’ont pas su tout de suite profiter du support des leurs alors que la meilleure joueuse anversoise Sarah Cools était blessée. Tout était réuni pour que Charleroi signe une victoire à Ballens mais ce ne fut pas le cas. Les visiteuses ont tout de suite pris les choses en mains et ont mené 5-9. Les Dauphines sont ensuite revenues et n’ont plus rien laissé à leur opposante. Le set se terminait sur un 25-18 pour les Carolos. La fragilité des joueuses locales se faisait à nouveau ressentir mais cette fois les Anversoises ne laissaient plus passer leur chance. Dans le deuxième et le troisième set, une très grande Caitlin Vandeperre faisait pencher la balance en faveur des Flamandes de façon assez significative tant par ses services que par ses attaques percutantes. Les Dauphines étaient alors très mal embarquées. Mais de 1-7, elles passaient à 13-12. Anvers prenait un coup sur la tête et laissait le set s’échapper. S’en suivait alors la fameuse loterie du tie-break. Les deux équipes se tenaient plus que jamais. À 9-11, le coach carolo, Dimitri Piraux, prenait un temps mort. À 11-14, les Dauphines allaient joliment remonter leur retard et passer à 15-14. Il était écrit que Charleroi ne gagnerait pas. Anvers n’a pas craqué et l’a emporté sur le fil. Pour Dimitri Piraux, cela ne devait pas arriver: "C’est une première déception pour nous… Il nous a manqué de la stabilité. Nous devons vite nous remettre au travail pour notre déplacement à Gand dimanche en Coupe de Belgique."