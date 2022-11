Régulier, Martin Van Lerberghe s’est imposé

Sur les onze courses auxquelles il a pris part, il a terminé cinq fois à la deuxième place, deux fois à la quatrième et deux fois à la cinquième. Il s’est aussi classé 7e à Clermont et… 28e à Romedenne. "Cette course m’a coûté beaucoup de points. Je me suis trompé de parcours, alors que j’étais seul en tête. C’était certainement ma plus grande chance de remporter une manche du Guérit cette année. Je reconnais que Nicolas est plus fort, mais j’ai eu le mérite de ne rien lâcher. C’est la première fois que je gagne un challenge. Le Guérit est d’ailleurs le seul auquel j’ai participé." C’était sa troisième participation: 2e en 2018 et 3e en 2019.

Nicolas reconnaît qu’il a été surpris, après la Course aux Flambeaux, de voir que Martin était toujours en tête, la course ne lui ayant pas octroyé autant de points qu’il l’espérait. La formule du Guérit est en effet un peu particulière puisqu’elle prend en compte plusieurs facteurs comme la difficulté, la moyenne chronométrique et la régularité. La participation au marathon-relais de l’Albatros, à Petite-Chapelle, qui ne délivre que des points bonus, était indispensable. Et comme ils étaient là tous les deux, l’écart est resté le même. Nicolas, qui s’était beaucoup investi dans les dernières courses, peut simplement se mordre les doigts d’avoir manqué quatre manches. "Le meilleur moyen de gagner le Guérit est de participer à toutes les courses, poursuit Martin. De par la formule de calcul de points, il est impossible de savoir à l’avance les courses qui rapporteront des points et celles qui n’en rapporteront pas. Je n’étais pas le meilleur coureur de cette édition, mais le nombre de courses auxquels j’ai participé a fait la différence…"

À Momignies le 11 novembre

Le Virellois a géré, alors qu’il a souffert du genou en deuxième partie d’année. "Je n’ai pas pu enchaîner les entraînements à haute intensité. J’ai décidé de faire une coupure. Je reprendrai progressivement l’entraînement, après avoir soigné mon genou. En attendant, je fais un peu plus de vélo et mes prochains objectifs seront probablement des cyclosportives. On me verra certainement sur les courses à pied dans la région de Chimay en 2023. Et certainement, mais pas à mon meilleur niveau, au jogging de l’Armistice le 11 novembre à Momignies. Jogging organisé par le JACO dont je suis membre."