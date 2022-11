Goliath gagne contre David

25-12, 25-15, 25-11

La défaite de Tchalou a été expéditive, quelques jours trois jours après une élimination moins rapide en coupe de Belgique face au même ténor du championnat. Rien n’a fonctionné ce mardi pour les filles d’Ugo Blairon. Dans le premier set, Beveren s’envole à 11-3, moment prisé par par le coach hennuyer pour prendre son premier temps mort. Très peu de chose changera, les visiteuses sont prises à la gorge dans tous les secteurs et les joueuses locales servent bien. La réception des Pink Ladies prend l’eau et c’est tout le navire qui coule… Lors du second temps mort pris par le coach thulisien, le marquoir indique 19-8. On voit très mal comment Tchalou va pouvoir remonter un écart si creusé. La logique s’est ensuivie et le score de ce premier set est sans appel: 25-12. Une réaction thudinienne est attendue durant le deuxième set mais la formation de Kris Vansnick ne lache rien. Il faut dire que plusieurs joueuses de son rang font partie des Yellow Tigers. On retient surtout la prestation cinq étoiles de la libéro d’Astérix et de l’équipe nationale, Britt Rampelberg. Lors du troisième set, Tchalou n’a définitivement plus rien à perdre. Cela ne changera rien au résultat final. C’est 10-3 et 19-7 lors des deux temps mort pris par Ugo Blairon. Cet Astérix-là avait tout simplement avalé sa potion magique ! Pour Ugo Blairon, ce fut tout simplement un non-match: "Astérix a très bien servi et nous n’avons pas joué. Il va falloir se remettre en confiance avant de recevoir Klamthout à la maison pour le prochain match et cela ne va pas être simple…"

Charleroi – Anvers (ce soir 20h30)

Après avoir remporté le derby contre Tchalou et s’être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe, Charleroi est en confiance. Sans confondre avec suffisance, comme le rappelle Oriane Moulin, l’une des passeuses: "Nous devons être prudentes avec chacun de nos adversaires. Nous allons évidemment respecter tout le monde. Nous avons joué samedi à Kalmthout et nous jouons ce mercredi. Cela s’enchaîne avec un déplacement à Gand ce dimanche. C’est très intense, tous les entraînements et les séances vidéos doivent être adaptés à ce timing. Notre opposite est toujours blessée. Nous jouons donc avec trois" quatre ". Cela a ses avantages en termes de réception et de défense. Cependant, il n’y a pas grand monde sur le banc. Samedi, j’ai eu du temps de jeu et j’en suis ravie. Je forme un chouette duo avec Jutta Van de Vyver. Je suis très contente que mon coach ait confiance en moi." Oriane se disait heureuse d’enfin retrouver la salle Ballens: "Nous y avons nos repères et nos fidèles supporters. Enchaîner avec une victoire permettrait d’accumuler de la confiance." Les Carolos vont en avoir besoin avant d’affronter Gand ce dimanche en Coupe.