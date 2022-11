Arbitre: M. Federico

Cartes jaunes: Bonomini, Lo Giudice, Duga, Roman, Arena, Meo, Samutondo

Carte rouge: Bollens (86e, 2j.)

Buts: Roman (1-0, 6e), Aragon (2-0, 42e), Bollens (2-1, 45e), Buscema (3-1, 80e), Arena sur pen. (3-2, 85e).

BRAINE: Mwaso, Deglas, Samutondo, Laurent, Aragon (58e Schallon), Teirlinckx, Smeets, Lo Giudice (66e Baras), Ladrière (73e Duga), Roman, Buscema.

GOSSELIES: Moriconi, Santinelli, Kudiangana, Meo, Bollens, Adam (46e Alestra), Soudant (78e Kurbali), Bonomini (63e Chantrenne), Arena, Latragna (46e Boumediane), Bertoncello.

Antonio Passalacqua avait succédé à Benoit Paulet en mars dernier, obtenant au passage un sauvetaege miraculeux des "Casseroles" en D3 ACFF, sur tapis vert. Depuis lundi, cet éternel serviteur gosselien (17 ans au club) n’est plus le coach de l’équipe première, lui qui était passé de la P3 à la D3. En cause le mauvais début de saison, même si une première victoire aurait été méritée contre Tournai après deux nuls encourageants. Un mieux qui s’est confirmé ce mardi à Braine-l’Alleud, sous la houlette de la direction sportive du club, le président Scimemi et Pino Amico. En vain, la poisse colle aux Gosseliens. Il n’a fallu que six minutes aux Brainois pour marquer face à la lanterne rouge. "Tout part d’une contre-attaque, Ladrière est sur le flanc et je plonge au premier piquet pour couper la trajectoire, explique le buteur, Malory Roman, qui rend hommage aux" Casseroles ". On a quand même eu du mal face à un adversaire qui avait du répondant, mais on a vraiment tourné le bouton car on n’aurait pas gagné ce match il y a quelques semaines."

Les visités pensaient avoir fait le plus dur en doublant la mise via Aragon, bien servi par Lo Giudice, mais Gosselies revenait dans le coup juste avant le repos sur sa seule occasion et cette tête de Bollens absent de tout marquage.

Malgré quelques tentatives non cadrées, Braine se montrait assez brouillon à la reprise et croyait à nouveau inscrire le but libérateur à dix minutes de la fin sur ce coup-franc de Buscema dans la lucarne. Mais Arena provoquait un penalty léger qu’il convertissait pour faire 3-2, avant que l’attaquant visiteur ne voit sa dernière reprise bloquée à la 94e. "Si ce n’est pas contré, c’est goal, estime le T2 local, Pascal Vincken. Après avoir été maitre de notre sujet en première mi-temps, il y a eu moins de créativité face à une équipe qui a joué avec le cœur. La différence, c’est qu’on est désormais dans une bonne spirale avec la chance qui nous a fait défaut en tout début de saison."