La défaite de Tchalou a été expéditive, quelques jours trois jours après une élimination moins rapide en coupe de Belgique face au même ténor du championnat. Rien n’a fonctionné ce mardi pour les filles d’Ugo Blairon. Dans le premier set, Beveren s’envole à 11-3, moment prisé par par le coach hennuyer pour prendre son premier temps mort. Très peu de chose changera, les visiteuses sont prises à la gorge dans tous les secteurs et les joueuses locales servent bien. La réception des Pink Ladies prend l’eau et c’est tout le navire qui coule… Lors du second temps mort pris par le coach thulisien, le marquoir indique 19-8. On voit très mal comment Tchalou va pouvoir remonter un écart si creusé. La logique s’est ensuivie et le score de ce premier set est sans appel: 25-12. Une réaction thudinienne est attendue durant le deuxième set mais la formation de Kris Vansnick ne lache rien. Il faut dire que plusieurs joueuses de son rang font partie des Yellow Tigers. On retient surtout la prestation cinq étoiles de la libéro d’Astérix et de l’équipe nationale, Britt Rampelberg. Lors du troisième set, Tchalou n’a définitivement plus rien à perdre. Cela ne changera rien au résultat final. C’est 10-3 et 19-7 lors des deux temps mort pris par Ugo Blairon. Cet Astérix-là avait tout simplement avalé sa potion magique ! Pour Ugo Blairon, ce fut tout simplement un non-match: "Astérix a très bien servi et nous n’avons pas joué. Il va falloir se remettre en confiance avant de recevoir Klamthout à la maison pour le prochain match et cela ne va pas être simple…"