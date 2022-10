Arbitre: M. Vandevenne

Cartes jaunes: Davis, Corbanie, Kouri, Da Silva.

Buts: Rivollier (0-1, 35e), Hassaini (0-2, 50e), Ito (0-3, 66e), Lausberg (1-3, 68e).

ANVERS B: Devalckeneer, Davis (68e Aziz), Amal (62e Vanhees), Wyns, Corbanie, Legein, Degallaix (68e Lausberg), Zaanan, Murataj (62e Smits), Da Silva, Vilsaint (62e Soussi).

OLYMPIC: Moriconi, Félix, Maisonneuve, Delbergue (73e Perreira), Lioka Lima (85e Kahya), Rivollier (73e Dahmane), Hassaini, Massengo, Kouri (22e Saidane), Ito (85e Vanderbecq), Ouali.

Après ses trois succès de suite, l’Olympic de Charleroi espérait bien poursuivre sur sa lancée. Pour cela, les Dogues devaient prendre le meilleur sur la solide et jeune formation de l’Antwerp B. En première période, les Carolos peinaient à trouver leurs marques et ne dominaient pas les débats. Les deux formations s’offraient quelques occasions. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. L’Olympic devait même se passer de l’excellent Kouri, blessé. Heureusement pour eux, les Dogues pouvaient profiter de l’homme en forme Rivollier pour débloquer la situation: 0-1 !

Au retour des vestiaires, les Carolos jouaient mieux. Si Moriconi devait sortir quelques arrêts, ils trouvaient le moyen de doubler la mise. Hassaini trouvait la faille et confortait l’avance de ses couleurs. Mieux ? Ito y allait également de son petit but. Les visités savaient l’honneur, via Lausberg, fraîchement monté au jeu. Ce but était trop tardif pour inquiéter les hommes de Xavier Robert. Ces derniers maîtrisaient la suite de la rencontre, avec beaucoup d’expérience. Ils assuraient leur victoire et profitaient des rencontres entre équipes du top pour se replacer.