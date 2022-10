18-25, 25-19, 11-25, 21-25

Tchalou recevait Astérix Beveren. Les filles d’Ugo Blairon n’ont pas démérité mais la stabilité a fait défaut pendant certains sets: "Beveren a livré un très bon match et les visiteuses se sont montrées un peu meilleures que nous. Durant le deuxième set et durant le quatrième, nous menons. Malgré cela, nous laissons passer l’opportunité de pousser notre adversaire au tie-break. Outre le fait que notre équipe ait manqué de stabilité et d’expérience par moments, nous avons pu bousculer un prétendant au titre… Sauf dans la troisième manche. Les filles ont craqué en même temps et chacune y est allée de sa faute. La réception a pris l’eau et cela explique ce score de 11-25. Nous jouons bien mais maintenant il faut que nous apprenions à livrer notre meilleur volley sur la durée. C’est pour cela que j’avais annoncé que le derby et ce match de coupe tombaient un peu tôt dans notre calendrier. Malheureusement, c’est comme ça. Plus le temps va passer, plus la stabilité va arriver. On sort tôt de la Coupe de Belgique mais nous avons la Coupe d’Europe à préparer aussi. Toutefois, j’avoue que mes joueuses et moi-même aurions aimé jouer sur les trois tableaux (CEV Cup, Coupe de Belgique et Championnat) le plus longtemps possible. Nous sommes tombés sur un gros morceau tout de suite, c’est la loi du tirage au sort…"

Kalmthout 1 - Charleroi 3

25-23, 21-25, 22-25, 10-25

Du côté de Charleroi, une belle qualification arrachée dans la province d’Anvers.

Pour Dimitri Piraux, le match n’était pas forcément gagné d’avance: "Nous savions que ce déplacement allait être difficile. C’est une équipe belge en confiance qui est promue et très expérimentée qui plus est qui n’a rien à perdre. Nous continuons l’aventure et c’est le plus important !"