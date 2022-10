L’Olympic est sur la bonne voie

UNITED: Moris2-8 (1X3), Ouriaghli 0-3 (1), De Vreught 9-8 (1), Zoljami 6-0 (2), Sanseverino, Dewit 2-2, Mattelet 2-3 (1), Grégoire 0-3, De Walque 7-6 (1), Tesch 7-6.

MSM: Peeters 3-5, Lefebvre Th. 6-11 (2X3) et A. 2-6, Vanderstraeten 3-6, Blaise B. 3-0 et Th. 9-7, L. Vitali 2-0, Bourgeois 2-0.

Toujours sans Piérard et Hoebeke, l’Olympic n’a pas démérité chez un ténor. "En affichant cet état d’esprit, nous compterions moins de revers, note Pascal Chouli. Le duel a été équilibré. Nos changements de défense, notamment la zone 3-2, notre vigilance au rebond et les gros matchs des deux Lefebvre et de Thomas Blaise ont permis de rester dans le coup. Lorsque la défense s’est refermée sur ce trio, nous avons manqué de physique et de métier. On n’est plus en P1. Soit, la rigueur commence à venir."

Beez 89 - Charleroi 93

27-24, 24-18, 18-26, 20-25.

BEEZ: Mullenders 6, Jaumotte 18 (4x3), Dendas 17 (4x3), Trausch 10 (2x3), Geubel, Gailly 3, Borlon 17 (1x3), Van Hamme, Forget 4, Geradon 2, Chapelle 12 (1x3).

CEP: Tshiteya 30, Cirelli 12, Efomi 6, Lambot 22, Steinier 7, Itangishaka, Degimbe 16 (4x3).

Face à l’armada carolo, Beez n’est pas passé loin. Si Tshiteya et Lambot sont intenables en un contre un, les Beezois impressionnmnent en périphérie (51-42 à la pause). Les individualités du CEP ont l’instinct de marquer mais Beez garde l’avantage (89-86, 38e). Didier Prinsen: "Je trouve qu’on a attaqué trop l’anneau, et la victoire finit par nous échapper. Les différentes sorties pour problèmes de faute et pour blessures ont également eu leur influence."