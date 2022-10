Cartes jaunes: Bollens, Belia, Calon, Kudiangana, Destrain.

But: Calon (0-1, 66e).

GOSSELIES: Moriconi, Soudant, Kourouma, Bollens (60e Kurbali), Qoli (84e Meo), Bertoncello, Kudiangana, Adam, Bonomini (81e Boumediane), Latragna, Santinelli.

TOURNAI: Gianquinto, Zanzan, Destrain, Bellia (74e Dassonville), Lekehal (88e Van Wynsberghe), Brouckaert, Kaba, Holuigue, Pieraert, Calon, Zé.

Après deux nuls encourageants, les Gosseliens comptaient sur la venue de Tournai pour signer un premier succès. Celui-ci aurait été mérité, dimanche, tant les Carolos ont dominé les échanges avant de se faire surprendre en contre. Et d’être victimes de leur manque de réalisme. Car Qoli a, dès le premier quart d’heure, hérité de deux possibilités en or. La première était détournée par Gianquinto, la seconde filait juste à côté de l’équerre.

Santinelli, juste avant le repos, Bertoncello, Bonomini et Latragna juste après, se ménageaient autant de possibilités en or d’offrir aux Casseroles une avance méritée, sans jamais parvenir à faire trembler les filets. La suite est, presque écrite d’avance avec une perte de balle d’un défenseur carolo qui profite à Zanzan dont le centre trouve Calon, esseulé dans le petit rectangle qui, lui, ne laisse pas passer l’aubaine. Jusque-là, les Tournaisiens avaient dû se contenter d’une seule occasion. Un coup franc de Calon, à la 28e, prolongé de la tête par Pieraert mais Moriconi captait en plein vol la tentative du capitaine.

Typique d’une équipe qui doute

Après l’ouverture du score, il restait encore près d’une demi-heure mais Gosselies accusait trop durement le coup du sort et ne parvenait plus à se montrer dangereux, même avec les montées successives d’éléments offensifs supplémentaires. Demain, à Braine, il s’agira du match de l’année pour des Casseroles de plus en plus mal embarquées.

"Nous étions bien dans le match avec de nombreuses possibilités mais la concrétisation a manqué, regrette Antonio Passalacqua, l’entraîneur gosselien. Tournai n’a eu besoin que d’un contre et, ensuite, nous n’avons plus rien montré. Même si nous restions sur deux belles prestations, c’est typique d’une équipe en plein doute. Tournai n’était pas venu ici pour gagner…"