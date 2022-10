Monceau espère enchaîner pour regarder devant

Les Moncellois viennent de remporter deux succès et avec la manière. Ils aborderont donc la venue du Crossing avec une bonne dose de confiance. « Oui, la victoire à Aische nous a fait du bien, admet Michel Dufour, l’entraîneur de Monceau. Mais il faudra se méfier de cette équipe de Schaerbeek. Elle se repose sur la grande vitesse de ses joueurs offensifs. Un peu comme Braine mais avec plus de fond de jeu encore. Il y a aussi de l’expérience derrière. Les Bruxellois étaient cités parmi les favoris en début de saison. Même s’ils ont parfois soufflé le chaud et le froid, ils restent parmi les ténors de la série. Nous devrons aussi faire très attention aux phases arrêtées qu’ils gèrent très bien. Ils ont trois joueurs de grand gabarit et un tout bon frappeur. Il faudra donc faire attention à ne pas commettre de fautes inutiles à l’approche de notre rectangle. Nous devrons aussi nous montrer intelligents et patients. Nous ne pourrons pas trop ouvrir le jeu après deux belles prestations. »