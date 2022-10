Face à Tournai, ce ne sera pas facile d’aller la chercher. "Les Tournaisiens viennent de gagner face à Tertre mais ils ont enregistré un 3 sur 15 sur les cinq dernières journées. C’est peut-être le bon moment pour les affronter. De notre côté, quel que soit l’adversaire, nous ne pouvons pas viser autre chose qu’une victoire, celle qui nous ferait tant de bien tant mentalement que mathématiquement. Et si nous pouvions enchaîner, mardi, à Braine, cela changerait tout au classement. Il faut que nous quittions au plus vite cette dernière place au classement pour travailler plus sereinement."