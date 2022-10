Programme chargé pour la Villette Charleroi

Une belle cohésion

Charleroi est, actuellement cinquième, et s’est découvert une nouvelle cohésion avec l’arrivée de Clément Chobeau, le joueur français. "C’est une révélation. Il est très bon à la table mais il est aussi l’est aussi en dehors. Il a un vrai impact sur les résultats de ce début de saison, comme lors de notre victoire face au Logis. Je tiens à souligner le très bon travail réaliser par notre coach, Oleg Danchenko. Cela se passe très bien avec les joueurs, mieux que la saison dernière. On sent que ses consignes sont respectées et que cela paie."

C’est donc surtout dans la rencontre face à Virton de ce dimanche, encore à domicile, que les qualités des Carolos devront être mises en valeur. Les Gaumais sont huitièmes après avoir disputé quatre rencontres. "Je suis content de la progression de Xavier Wats, lance Silvio Di Dio. Notre jeune joueur est très proche du niveau de ses adversaires. Il ne lui manque plus grand-chose pour remporter un grand nombre de matches. Francisco Ruiz Rodriguez, notre Espagnol, lui, a beaucoup évolué depuis la saison dernière. On sent aussi que la connexion avec Oleg Danchenko lui permet de progresser. On l’a vu face au Logis, quand Francisco a battu Ludovic Bierny à la belle. On fera de toute façon un premier bilan dans quelques semaines et nous verrons où nous en serons. Dans ce contexte, une victoire face à Virton nous permettrait de regarder vers le haut."