Préparation chaotique

Ce samedi, le Campinaire accueille à Baulet l’équipe de Belleflamme, classée dans les mêmes eaux que les Fleurusiens, avec ses deux succès. Le groupe de Stéphane Huegaerts s’est préparé sans son coach, qui passait quelques jours de vacances en Tchéquie et a donc été relayé par le T2 Nicolas Rosen. Le match sera abordé sans trois joueurs. Martin Lebrun (doigt) et Lucas Bearzotti (cheville) sont toujours sur le carreau et ne reprendront pas cette semaine. Par ailleurs, Stéphane Verlinden, qui avait repris, pour dépanner, malgré une tendinite au tendon rotulien, a dû revoir le spécialiste en début de semaine. Une ponction d’eau a soulagé l’intérieur, ainsi qu’une infiltration mais un repos de deux à trois semaines a été prescrit. L’entrainement de mardi a été excellent mais Duding et Kara étaient indisponibles hier soir. Dom.A.