Pour l’heure, les points gaspillés depuis le début de saison ne portent pas trop à conséquence puisque le groupe de Pascal Chouli, sur la foi du nombre de matches disputés (déjà 7) et de ses trois succès, dont deux de suite lors des dernières sorties, contre Belgrade B et à Haneffe, pointe à la troisième place en compagnie d’équipes pointant à une seule défaite. Pour conserver, dans l’immédiat, cette position en vue, les Carolos vont devoir sortit le tout grand jeu dans une région bruxelloise qui ne leur a guère souri depuis le début de la saison. Pour rappel, les Mont-sur-Marchiennois sont revenus bredouilles de leurs déplacements au Fresh-Air et à Ixelles. Or, ils sont attendus ce vendredi sur le terrain de la dernière équipe invaincue de la série, Woluwe !

Beez - Charleroi (s. 20 h 30)

Après deux week-ends off, les Beezois reprennent le championnat par le solide et vengé CEP, qui vient de battre sa bête noire, la R1 de Neufchâteau en coupe AWBB. "Nous ne partons pas favoris, assume le coach, Didier Prinsen. Si on se base sur les résultats et la qualité des joueurs, il n’y a pas photo entre les deux équipes. Comme l’attaque de Charleroi tourne autour des 90 points par match, on s’attend à affronter une artillerie lourde, d’autant que la défense n’est pas notre cheval de bataille à l’heure actuelle. Nous sommes toutefois dans l’idée de sortir un bon match en ayant aucun regret. À nous de les empêcher de courir et d’enchaîner les trois points."