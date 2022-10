Le Futsal Team Charleroi en route vers le Top 3 !

Contre leurs voisins et rivaux, les Carolos ont livré un match plein. Si tout ne fut pas parfait, ils ont eu le mérite de jouer en équipe et de faire bloc dans les moments les plus délicats. Si bien qu’ils ont pu arracher une précieuse victoire 8-5. "C'est la preuve que notre équipe a de la ressource. Nos adversaires ont clairement annoncé leurs ambitions. De plus, il y avait un match dans le match. La Garenne, c’est chez nous. Charleroi est bleu, c’est comme ça !"

Ce soir, à Hasselt, les Carolos auront l’occasion de prendre de nouvelles unités pour distancer leurs adversaires et pour fondre sur le Top 3. "On doit prendre un maximum de points, en ce début de saison et surfer sur la vague positive. L’état d’esprit est bon et chacun semble trouver sa place. Il y a encore du travail. Mais on doit garder cette mentalité pour accumuler un maximum d’unités jusqu’à la trêve."