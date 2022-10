Une opposition de style dans le derby de Ligue dames

Dimitri Piraux, coach carolo, a misé sur l’expérience avec, par exemple, Lise De Valckeneer et Jutta Van de Vyver. Lors du derby, les oppositions de styles sont clairement apparues. Le T1 moncellois a évoqué cette différence: "Nous jouons extrêmement bien défensivement. Aussi, c’est la première fois depuis que je suis à Charleroi que j’ai une équipe aussi combative."

L’expérience contre la jeunesse

Du côté d’Ugo Blairon, le coach de Tchalou, même son de cloche: "Nous avons un jeu très différent de celui des Moncelloises. Nous jouons très offensivement. Je tiens à féliciter Charleroi pour sa victoire face à nous mais je ne changerai pas ma façon de voir le volley. Les Carolos ont l’équipe la plus âgée de la Ligue tandis que nous avons la formation la plus grande. Charleroi travaille énormément avec des variations techniques. Nous sommes des frappeurs. Nous voulons offrir du spectacle. Nous travaillons à terme et non sur un résultat immédiat contrairement aux dirigeants de Charleroi. Nous offrons un jeu très chatoyant et Charleroi un jeu très efficace." Ce qu’Ugo Blairon ne dit pas, c’est que sans le "craquage" de Marta Matejko, le score aurait pu être rapidement à l’avantage de Tchalou. Sans jeter la pierre à cette joueuse très efficace lors des deux premiers sets, sa perte de puissance a déforcé Tchalou de façon considérable.

Selon Ugo Blairon, le fait d’avoir deux formations opposées est positif: "Nos différences font le charme de chacun de nos clubs. Cela rend les derbies des plus intéressants ! Nous ne jouons pas sur le même tableau et ce n’est pas plus mal d’ailleurs !"