Les Wolves: reconstruction en cours

Les Wolves sont en période de transition. Jérôme Leclercq arrête pour se focaliser sur ses études. Maxime Boninsegna et Boris Von Paschutka font un pas de côté et évolueront avec la N2 cette saison. Trois jeunes ont également été recrutés par le club de Reims et disputeront le championnat français, prouvant ainsi la qualité de la formation carolo. Dans ce contexte, il est difficile de miser sur un nouveau titre de champion de Belgique. "C’est toujours notre ambition, avance Olivier Selvais, l’entraîneur carolo. Je veux gagner chaque rencontre. Mais l’équipe doit se reconstruire. Je suis optimiste parce que je connais les qualités des joueurs qui forment le noyau. Les cadres devront encadrer des jeunes qui viennent de notre ancienne équipe de N1b. Je sais qu’ils sont complémentaires mais il faut du temps pour que la mayonnaise prenne et que les automatismes soient bien huilés."