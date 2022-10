Le Futsal Team doit soigner les détails

Que faut-il retenir du premier derby entre le Futsal Team Charleroi et le FMC Charleroi ? Clairement, les hommes du président Troiani sont davantage prêts à en découdre. Ils forment un bloc soudé et se trouvent facilement sur le terrain. Mieux organisés et plus efficaces, ils devraient accumuler suffisamment de points jusqu’à la trêve pour se situer dans le Top 5. Les gars d’Éric Simonofski, eux, ont également des armes à faire valoir. Offensivement, ils sont très forts. Par contre, ils manquent de cohésion et encaissent trop rapidement. "Comme la saison dernière, on a commencé à jouer au futsal à 2-0, lance Omar Rahou, le pivot. Cela devient difficile de gagner, surtout contre un adversaire du calibre de Charleroi."