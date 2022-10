Olympic : « On doit aller chercher un nouveau succès ! »

Revenir sur la tête

L’état d’esprit des Dogues est bon. Ils l’ont encore prouvé. "Chez nous, le groupe tire dans le même sens. On a envie de faire la différence. Cela fait quatre rencontres que l’on ne perd plus. On vient de signer trois succès. L’entraîneur en voulait quatre. On va essayer d’aller en chercher quatre, cinq, six… On doit poursuivre de la sorte pour revenir sur les équipes de tête. Le groupe est bien équilibré et il y a de qualité. On doit surfer sur cette vague positive."

Ayoub Kouri suit le courant et se sent bien. "Mon but ? L’entraîneur me demande souvent de tirer. Cette fois, j’ai pris ma chance. Cela a fonctionné. J’en suis très content."