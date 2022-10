Maximilien Ghislain a fait le gros dos

Il a remporté cinq courses (Romedenne, Rièzes, Rance dans le Guérit, Cul-des-Sarts et les Pansards à Couvin dans le Delobbe) alors qu’il aurait certainement pu en remporter d’autres. "Je suis encore très loin du niveau que j’avais avant de ressentir ce mal, mais ma régularité a été suffisante que pour gagner ces deux challenges. Lorsque je sens la moindre douleur, je ne force pas. À la Course aux Flambeaux, j’ai terminé en marchant… En début d’année, mon seul objectif était de recourir. Lorsque j’ai gagné à Cul-des-Sarts à la mi-mars je me suis dit que je pouvais continuer car les douleurs étaient gérables. Et c’est en août que je me suis rendu compte que gagner les deux challenges était dans mes cordes. Et c’est clairement devenu un objectif à partir de ce moment-là."

Sa plus belle victoire, c’est à Rièzes qu’il l’a obtenue. "Il faisait vraiment très chaud ce jour-là. Mais je suis tout aussi fier de ma deuxième place à la Corrida de l’athénée de Chimay qui était beaucoup plus relevée."

Forcément la disparition du challenge Guérit l’attriste. "Lorsque je l’ai appris, cela m’a fait un gros pincement au cœur, même si je me rendais compte que tout ne tournait plus aussi bien qu’avant. Il y avait la chute dans la fréquentation des courses mais aussi d’autres choses qui me faisaient penser que cela devenait difficile… Mais je me disais qu’il pourrait y avoir une association entre ce challenge et celui du Delobbe, sur certaines courses. Savoir que c’est définitivement terminé est une très mauvaise nouvelle pour nous, les coureurs de la région. J’espère que les courses seront maintenues malgré tout car c’était sympa de pouvoir faire des courses près de chez soi, sans devoir se taper des dizaines de kilomètres."

S’il ne pourra défendre son titre dans le Guérit, il pourrait tenter de conserver celui du Guérit. "Je ne sais pas encore… 2023, c’est loin. Faudra voir l’état de mon dos."

Les ultra-trails ? Très peu pour lui !

Il a toutefois déjà prévu de faire des run-bikes cet hiver avec son ami Julien Cresson. Il pourrait aussi se laisser tenter par un triathlon en été ! "Pourquoi pas m’essayer lors de celui des Sharks au Ry de Rome ? Mais là aussi faudra voir mon état physique. Il y a aussi le côté natation que je redoute…"

Par contre on n’est pas près de le voir sur des ultra-trails ! "Je n’aime pas ça. J’ai gagné un trail cette année mais c’était sur un 10 km. Quand ça monte ça va encore mais je déteste les descentes, je ne suis pas assez franc pour les aborder. Je sélectionne soigneusement ceux que je fais: il faut qu’ils soient roulants."