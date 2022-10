Courcelles a trouvé son tempo

Bol d’air

Mieux, au prix de contres valeureux, les Coqs auraient pu asseoir plus vite leur succès. Noël trouvait le cadre, Bastin se heurtait à Minsart et Brogno loupait la conversion d’un penalty. "Nous sommes passés plusieurs fois près du KO technique, analyse Maxime Lefebvre. Cela n’a pas été fait mais, dans l’autre rectangle, notre gardien, Anthony Gillain, n’a pas dû faire des miracles, non plus. Nous n’avons pas lâché. C’est une belle victoire d’équipe et un véritable bol d’air au classement."

Les Coqs savent, désormais, le niveau qu’ils ont à afficher pour aller chercher, dans vingt journées, un maintien qui pouvait encore sembler illusoire il y a quelques semaines. Plus que les trois points, c’est cet enseignement qui fait du bien.