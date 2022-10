Cartes jaunes: Audin, Arnould, Vandenhove, Dezitter, Marecaux, Debaisieux (T1 Molenbaix), Vanherpe (T2 Molenbaix), Delannois (délégué Molenbaix).

Carte rouge: Boucart (48e).

Buts: Sylla (0-1, 68e).

SOLRE: Bilteryst, Boulanger, Audin (87e Virgili), Patelli, Arnould, Thery, Geenen, Lefevere (82e Namur), Millien, Gailliez, Cuche.

MOLENBAIX: Barois, Boucart, Tingiya (77e Coqu), Vandenhove, Tangle, Fontaine (64e Dekampener), De Coninck, Dezitter (83e Marecaux), Morain, Sylla, Petit (87e Duchatelet).

En mode nocturne et en troquant son habituelle tunique bleue pour le jaune, Solre recevait la visite du second classé au championnat. Dès l’entame de la rencontre, le plan ficelé par Johan Lardin sautait aux yeux des spectateurs présents à la rue des Petits Ponts: laisser la possession à l’adversaire et profiter de la moindre possibilité pour "exploser" en contre-attaque. Hormis un centre tir de Patelli et une double frappe d’Audin, les occasions étaient visiteuses.

En seconde période, il était légitime de penser que la carte rouge adressée à Boucart, dernier homme face à Cuche, allait faciliter la tâche des Solréziens. Ce fut tout le contraire. Sylla, d’une tête, inscrivait même l’unique but de la rencontre. Le plan échouait. Mais en fin de rencontre, une ultime chance s’offrait aux Tuniques Jaunes via penalty. Millien butait sur le gardien visiteur… "J’ai les boules, tout simplement, confiait dépité Johan Lardin, le T1 local. Les consignes ont été respectées. Mais je ne comprends pas le but qu’on prend. Hormis ça, c’était un match impeccable".