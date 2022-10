Momignies 4 - Beaumont B 3

Les Frontaliers ont bien réagi après la défaite à Merbesars, même si Beaumont leur a donné du fil à retordre. "Après un bon premier quart d’heure, on a flanché, raconte le coach beaumontois Mederick Ros. On a encaissé trois buts. On a ensuite changé de système et ce fut bien meilleur. Nous ne sommes pas habitués au synthétique mais je ne retiens que le positif. Je félicite mes joueurs."

Thuin B 2 - Froidchapelle B 0

Second succès consécutif pour les Thudiniens après des buts de Mignon et Ligny. Pour Froidchapelle, c’est le quatrième revers de rang. "C’était un bon match, notre prestation a été satisfaisante mais il a manqué les buts, peste le T1 Fabian Garcia. Ça fait trois semaines qu’on ne marque pas, sauf un penalty le week-end passé. On manque encore d’expérience dans certains domaines. Il va falloir engranger, sous peine de revoir nos ambitions."

Aulnois B 0 - Merbesars B 5 (forfait)

Sans jouer, les Merbiens prennent trois nouveaux points. La direction aulnoisienne a pris la décision du forfait. "L’entraîneur m’a appelé pour me dire qu’on ne serait que 8, explique le président Yves Sprimont. On n’allait quand même pas faire venir Merbesars pour rien." Le forfait général pourrait bientôt tomber pour Aulnois. Le club a l’intention de ne pas poursuivre la saison en cours et des discussions pour intégrer ce groupe en réserves ont eu lieu. "Les joueurs n’étant pas encore assez aguerris, cela permettrait de les préparer pour la saison prochaine", conclut le président.

Sivry 1 - Forges 5

Les Glorieux ont vaincu leur bête noire et s’adjugent dans le même temps le gain de la première tranche. Bülent Karaca s’est illustré avec un triplé. Navez lui a inscrit un doublé.

Montigny 2 - Marbaix B 2

Les Marbaisiens sont allés chercher un bon. Bernard Frère a vu de bonnes choses: "La rencontre a été agréable avec de l’intensité et du fair-play. J’avais fait passer un message avant le match et ça semble avoir porté ses fruits. On a terminé la partie à dix à cause d’une blessure, notre noyau est un peu court à ce niveau-là."

La Buissière B 3 - Chimay/V. 0

La formation d’Angelo Salamone s’est nettement imposée chez elle. Le boulot avait été fait en première mi-temps grâce aux réalisations de G. Dessainte, Della Valentina et Bughin.