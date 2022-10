Certains devront saisir leur chance à l’Olympic

Pour cette rencontre, les Carolos doivent se passer des services de Delbergue et Hadj. Le premier est suspendu et le second est repris avec la sélection U23 de son pays. Par contre, N’Goyi est de retour. "On va sans doute faire évoluer notre système. Il y avait une hiérarchie en place, depuis trois rencontres. Certains vont recevoir leur chance. C’est à eux de faire bouger les choses."

Chez les Dogues, l’état d’esprit est bon. "Je pense qu’on l’a prouvé au cours des dernières semaines. Le groupe est solidaire. Dans le jeu, il y a également une évolution, même si on n’a encore rien montré d’extraordinaire."