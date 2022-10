Une affiche prometteuse à Charleroi

Campinaire 53 - Waterloo 73

24-20, 11-21, 12-12, 6-20

USVC: Ahmed, Sculier 4-4, Karavokyros 8-4 (2X3), Mertens 2-2, Duding 7-3 (2), Steenberghs 11-5, Verlinden, R. Bearzotti 3-0 (1).

RBCW: Dhose A. 9-5 (3X3) et R. 6-6, Van Campenhout 8-3 (3), Maeter, Delbrassinne 10-4, Kabangu 0-3, Careme 4-2, Busselen 4-9.

Le verdict est mérité mais l’écart est quelque peu trompeur. Durant près de trente minutes, ce duel a été disputé. Le Campinaire venait d’égaliser à 45-45, après avoir déjà frôlé la sortie de route à 30-38, juste avant le repos (35-41), quand les visiteurs de Sébatien Dufour en ont remis un coup, surtout à l’intérieur: 47-53 à la 30e, 49-59 et 53-65. En face, les absences de Lucas Bearzotti et Lebrun ont pesé lourd, d’autant plus que Duding, Steenberghs et Verlinden ont joué amoindris.

Fraire (+10) - Cointe (s. 20 h)

Après s’être qualifié dans un groupe comprenant Profondeville, Haneffe, Colfontaine et Mont-sur-Marchienne B, Fraire a éliminé facilement en 16e de finale la R2 de Genappe (82-51). "Nous sommes maintenant face à un autre défi, Cointe, grosse équipe de R1, confie le coach frairois Nicolas Demande. Nous sommes impatients de nous mesurer à un adversaire de ce niveau et nous ne prenons pas ce match comme un match de gala, mais bien comme un vrai test sur notre niveau actuel." Il ajoute: "Outsider, nous allons jouer notre chance le plus longtemps possible. Pour cela, le mélange d’expérience de joueurs ayant connu ce niveau et de jeunes voulant progresser sera un de nos atouts". Seul Sam Coppens ne sera pas de la partie.